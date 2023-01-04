Рабочая группа по СВО законодательно обеспечит поручения Путина по мерам поддержки участников спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) проконтролирует и обеспечит на законодательном уровне поручения президента Владимира Путина по мерам поддержки военнослужащих и их семей, заявил секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

— Поручения президента правительству, ведомствам и главам регионов по мерам поддержки участников СВО и их семей, обеспечению военнослужащих — это руководство к действию и для нашей парламентской координационной группы, — написал он в своем telegram-канале.

Турчак подчеркнул, что ряд предложенных мер созвучны ранее выдвинутым инициативам партии — «президент фактически поддержал наше предложение о профессиональной переподготовке, трудоустройстве, реабилитации и психологическом сопровождении участников СВО», считает секретарь. По его словам, партия еще в ноябре отправила премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по единому федеральному перечню льгот и мер поддержки участников СВО. По ряду таких мер уже подготовлены соответствующие законопроекты, добавил секретарь партии.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

— Другое поручение — о масштабировании передового опыта поддержки участников СВО и членов их семей — это как раз то, чем «Единая Россия» системно занимается уже не первый месяц. Лучшие региональные практики собираем и поднимаем на федеральный уровень, закрепляем в законодательстве. Конечная цель — унификация мер поддержки участников СВО по стране, — отметил Турчак.



И в заключение он выразил готовность помогать решать губернаторам вопрос материально-технического обеспечения военных на передовой — вооружением, техникой, средствами связи, обмундированием. Турчак отметил, что этот вопрос уже обсуждался на первом заседании группы в Минобороны в конце декабря.

Напомним, Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации. В рабочую группу по соцподдержке участников СВО вошел в том числе ряд журналистов, а возглавил ее Андрей Турчак.

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Илина Хакимова