В Казани построят еще два соципотечных дома в «Салават купере»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Госжилфонд при президенте Татарстана приступает к строительству двух соципотечных домов в казанском «Салават купере». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе фонда.



Для участников жилищных программ Госжилфонда построят два 10-этажных дома. В каждом из них появится 72 квартиры: 36 двухкомнатных и 36 трехкомнатных.

При проектировании домов учли все современные требования: обустроили закрытые дворы и современные игровые зоны. Места общего пользования спроектировали с учетом потребностей маломобильных граждан.

На первых этажах домов будут располагаться коммерческие помещения. Для безопасности граждан весь периметр дома и входные группы оснастят видеонаблюдением.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как стало известно «Реальному времени», власти Татарстана утвердили программу государственной поддержки граждан в обеспечении доступным жильем на территории региона в 2023 году — речь идет о соципотеке. Вопреки ожиданию, что этот инструмент потеряет свою актуальность из-за федеральной льготной ипотеки и совместных с банками программ застройщиков, проект продолжается.



Объем жилья, который планируется построить в этом году, достигает 160,6 тысячи кв. метров, а размер затрат на его возведение составит 17,9 миллиарда рублей.

В ГЖФ рассказали, что в 2022 году заселялись дома в «Салават купере» по стоимости 60 тысяч рублей за квадратный метр. Стоимость новых домов будет известна только после завершения строительных работ. У каждого дома и населенного пункта она индивидуальная.

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Маргарита Головатенко