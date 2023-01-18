Руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета в Киевской области

Глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин погибли при авиакатастрофе в Броварах Киевской области, они находились в вертолете ГСЧС, сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.



Всего известно о 16 погибших, двое из них — дети. Девять человек находились на борту вертолета. Ранения получили 22 человека, включая десять детей.

Монастырский был назначен главой МВД Украины 16 июля 2021 года. Таким было решение Верховной рады.

занимавший ранее эту должность Арсен Аваков подал в отставку 13 июля того же года. 15 июля он был отправлен в отставку решением Верховной рады. Аваков руководил МВД Украины с момента переворота 2014 года, с тех пор глава силового ведомства не менялся. Его переназначили на должность в 2019 году. Тогда Верховная рада утвердила новое правительство Украины, состоящее из 15 министров и двух вице-премьеров. Из прежнего состава Кабмина свой пост сохранили Аваков и министр финансов Оксана Маркарова.

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Маргарита Головатенко