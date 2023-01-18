РБК: Минюст предложил запретить взыскивать долги с жителей новых регионов России до 2026 года

Министерство юстиции России предложило запретить взыскивать долги перед банками и микрофинансовыми организациями с жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Мораторий предлагают ввести с 1 января 2026 года, сообщает РБК со ссылкой на законопроект.



Мораторий коснется задолженности физлиц перед профессиональными кредиторами. Запрет не распространяется на долги физическим лицам, долги по предпринимательским займам и по ЖКУ.

Предполагается, что до 1 января 2026 будет действовать переходный период, «в течение которого подлежат урегулированию вопросы интеграции новых субъектов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации в систему органов государственной власти Российской Федерации», пояснили изданию в ведомстве.

Законопроект согласован с Минфином, Федеральной службой судебных приставов, а также с государственно-правовым управлением президента РФ и внесен в правительство.

30 декабря 20022 года парламенты ДНР и ЛНР утвердили новую конституцию. 31 декабря Армейские корпуса ДНР и ЛНР вошли в состав российских Вооруженных сил.



Президент России Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства заявил, что новые российские регионы необходимо подключить к национальным проектам и обеспечить финансированием.

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Маргарита Головатенко