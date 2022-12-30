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Парламент ЛНР поддержал принятие новой конституции республики

10:44, 30.12.2022
Парламент ЛНР поддержал принятие новой конституции республики
Фото: днронлайн.рф

Народный совет (парламент) Луганской Народной Республики (ЛНР) единогласно поддержал принятие новой конституции на пленарном заседании 30 декабря, сообщает корреспондент ТАСС.

— Решение принято единогласно. Поздравляю, — сказал по результатам голосования председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

За принятие документа проголосовали все 43 присутствовавших на очередном пленарном заседании депутата.

Фото: mil.ru

Ранее Денис Мирошниченко неоднократно заявлял, что конституцию примут до конца 2022 года.

СМИ накануне сообщали, что 30 декабря в двух новых республиках в составе России — ДНР и ЛНР будут приняты конституции.

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Маргарита Головатенко
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