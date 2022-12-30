Парламент ЛНР поддержал принятие новой конституции республики
Народный совет (парламент) Луганской Народной Республики (ЛНР) единогласно поддержал принятие новой конституции на пленарном заседании 30 декабря, сообщает корреспондент ТАСС.
— Решение принято единогласно. Поздравляю, — сказал по результатам голосования председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.
За принятие документа проголосовали все 43 присутствовавших на очередном пленарном заседании депутата.
Ранее Денис Мирошниченко неоднократно заявлял, что конституцию примут до конца 2022 года.
СМИ накануне сообщали, что 30 декабря в двух новых республиках в составе России — ДНР и ЛНР будут приняты конституции.
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