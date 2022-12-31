Армейские корпуса ЛНР и ДНР вошли в состав вооруженных сил России

Армейские корпуса ДНР и ЛНР вошли в состав российских вооруженных сил. Об этом сообщается в материалах Минобороны к посещению президентом России штаба Южного военного округа.

— Первый Донецкий и второй гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса, а также Донецкое высшее общевойсковое командное училище включены в состав Вооруженных сил Российской Федерации, — отмечается в материалах.

Фото: realnoevremya.ru

В сообщении также указывается, что «приобретенный за восемь лет боевой опыт подтверждает, что вошедшие сегодня в состав ВС РФ соединения являются боеспособными соединениями российской армии». Новым воинским формированиям вручили боевые знамена.

Напомним, в России завершился осенний призыв, в рамках которого ряды Вооруженных сил страны пополнили 120 тысяч человек. В Минобороны страны напомнили, что призывники на срочную службу к участию в специальной военной операции на Украине не привлекаются.

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Елизавета Пуншева