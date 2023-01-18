NASA и «Роскосмос» задействуют корабль Crew Dragon на случай эвакуации экипажа МКС

NASA и «Роскосмос» объявили о принятии положительного решения касательно использования американского корабля Crew Dragon в случае необходимости экстренной эвакуации экипажа МКС до прибытия резервного «Союза», дополнительное место будет оборудовано в среду, сообщила на брифинге представитель космического ведомства США Дина Контелла.



— Мы планируем завтра перенести кресло Фрэнка Рубио из «Союза» в корабль Dragon, и мы думаем, что это снизит тепловую нагрузку на корабль «Союз» и в целом поможет, — цитирует «РИА Новости» слова представителя NASA.

Она также подчеркнула, что возможность возвращения обратно на Землю экипажа из пяти человек вместо четырех, для которых оборудован корабль Crew Dragon, является запасным вариантом на случай необходимости проведения экстренной эвакуации.

Фото: ru.wikipedia.org

Ранее мы писали, что корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустится на Землю в беспилотном режиме. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов напомнил, что 15 декабря произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля. Борисов подчеркнул, что версия о техническом повреждении радиатора при изготовлении не подтвердилась.

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с космическими агентствами стран-партнеров по МКС разработали и приняли меры для обеспечения безопасного возвращения экипажа станции в случае аварии до прибытия беспилотного корабля «Союз МС-23».





Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова