Экипаж МКС подтвердил утечку из системы охлаждения корабля «Союз МС-22»
Экипаж МКС подтвердил, что из системы охлаждения корабля «Союз МС-22» произошла утечка, сообщает RT со ссылкой на сообщение «Роскосмоса».
— Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падении давления в системе охлаждения. Визуальный осмотр подтвердил утечку.
Видеосъемку внешней поверхности корабля провела космонавт Анна Кикина, данные передали специалистам на Землю. Сейчас все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым