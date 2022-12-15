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Экипаж МКС подтвердил утечку из системы охлаждения корабля «Союз МС-22»

12:19, 15.12.2022
Экипаж МКС подтвердил утечку из системы охлаждения корабля «Союз МС-22»
Фото: ГК "Роскосмос"

Экипаж МКС подтвердил, что из системы охлаждения корабля «Союз МС-22» произошла утечка, сообщает RT со ссылкой на сообщение «Роскосмоса».

— Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падении давления в системе охлаждения. Визуальный осмотр подтвердил утечку.

Видеосъемку внешней поверхности корабля провела космонавт Анна Кикина, данные передали специалистам на Землю. Сейчас все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.

Фото: ГК «Роскосмос»

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Маргарита Головатенко
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