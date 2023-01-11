«Союз МС-22» из-за повреждений отправится на Землю без экипажа

Корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустится на Землю в беспилотном режиме. Об этом в среду рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов по итогам заседания госкомиссии.

Он напомнил, что 15 декабря произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля. Борисов подчеркнул, что версия о техническом повреждении радиатора при изготовлении не подтвердилась.

Специалисты сделали вывод: «Союз МС-22» должен спускаться на Землю без экипажа.

Запуск «Союза МС-23» — 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме, сообщил глава «Роскосмоса».

Борисов рассказал: экспериментально доказано, что повреждение трубопровода радиатора произошло в результате удара метеороида. Диаметр отверстия — менее 1 миллиметра.

Он также отметил: ранее планировалось, что на этом корабле 16 марта отправятся на станцию космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О’Хара. А экспедиция Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио на МКС продлевается, они вернутся на Землю на «Союзе МС-23».

28 декабря пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что температуру в космическом корабле с неисправной системой охлаждения удалось снизить.

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Илина Хакимова