В «Роскосмосе» сообщили, как экипаж МКС в случае аварии вернется на землю до прибытия «Союза МС-23»

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с космическими агентствами стран-партнеров по МКС разработали и приняли меры для обеспечения безопасного возвращения экипажа станции в случае аварии до прибытия беспилотного корабля «Союз МС-23», сообщили в пресс-службе компании.

Ложемент Франциско Рубио решено временно переместить из «Союза МС-22» в корабль Crew Dragon, на котором астронавт в случае экстренной эвакуации, вернется на землю российские космонавты же вернутся на «Союзе МС-22».

Фото: roscosmos.ru

В пресс-службе подчеркнули, что сейчас системы МКС и корабля «Союз МС-22» работают штатно. Однако там объяснили, что в случае аварии до прибытия «Союза МС-23» экипажу понадобится экстренная эвакуация на Землю — тогда спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в корабле.



После прибытия на МКС «Союза МС-23» ложементы всех трех космонавтов, включая Франциско Рубио, будут перенесены в него.

Ранее мы писали, что корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустится на Землю в беспилотном режиме. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов напомнил, что 15 декабря произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля. Борисов подчеркнул, что версия о техническом повреждении радиатора при изготовлении не подтвердилась.

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Илина Хакимова