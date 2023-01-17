У США в распоряжении более чем 1,7 тыс. ядерных боеголовок на стратегических носителях

По состоянию на начало 2023 года в распоряжении США имеется 1 770 развернутых ядерных боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах шахтного базирования, стратегических подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, об этом сообщается в американском бюллетене ученых-атомщиков.

В резерве Пентагона находится 1 938 ядерных боезарядов, которые еще не развернуты на носителях.

По оценкам американских экспертов, 1 370 ядерных боеголовок размещено на 400 межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) Minuteman III шахтного базирования и на 280 баллистических ракетах Trident II D5 24 стратегических атомных подводных лодках (БРПЛ).

Еще 46 стратегических бомбардировщиков B-52H и 20 стелс-бомбардировщиков B-2 готовы к применению 300 ядерных боезарядов. И 100 тактических ядерных авиабомб находятся на авиабазах в Европе.

Подчеркивается, что состав стратегических ядерных сил США за последний год не потерпел существенных изменений, передает «Интерфакс».



В начале ноября 2022 года Россия обратилась к странам, обладающим ядерным оружием, с призывом обеспечить глобальную стратегическую стабильность и отказаться от поощрения провокаций с данным типом вооружения. Чуть позже президент Турции Тайип Эрдоган получил информацию от главы своей разведки о том, что Россия и США воздержатся от использования ядерного оружия.

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Илина Хакимова