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В Приволжском районе Казани к сентябрю откроется новая школа

17:31, 17.01.2023 3
В Приволжском районе Казани к сентябрю откроется новая школа
Фото: мэрия Казани

В Приволжском районе Казани на улице Рауиса Гареева к сентябрю откроется новая школа на 1501 место. Здание также станет дополнительным корпусом лицея №186. Строительство объекта сегодня проверил мэр города Ильсур Метшин. Об этом сообщает мэрия Казани.

— Казань продолжает развиваться, и Приволжский район — один из самых быстро растущих. В микрорайоне, где строится школа, появляются новые дома и комплексы, — заявил глава города.

Фото: мэрия Казани

Метшин также подчеркнул, что данный проект создается в духе современности.

— Это здание школы очень ждут ученики и родители. Проект, который мы реализуем, соответствует всем современным требованиям, и уже в сентябре мы ждем здесь учеников, — сказал мэр Казани.

Фото: мэрия Казани

Помимо этого, глава города ознакомился с дизайн-проектом образовательного учреждения.

— В школе должно быть все для развития детей, получения ими знаний, физической активности и внеклассной работы, — подчеркнул Метшин.

Фото: мэрия Казани

Градоначальник также заявил, что данный проект должен быть проработан совместно с дизайнерами, педагогами и профильными специалистами.

По информации источника, всего на объекте трудится 225 человек. На данный момент специалисты занимаются отделочными и инженерными работами.

Сегодня сообщалось, что на капитальный ремонт семи школ в Набережных Челнах потратят 950 миллионов рублей. Деньги на это выделили по программе Министерства просвещения России. Ремонт пройдет в школах №43, 44, 48, 52, 56, а также в лицее-интернате №84 им. Г. Акыша.

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Антон Гаврилов
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17 янв
    наконец-то и там будет современная школа!
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  • Анонимно 17 янв
    Учимся рядом 35 лицее. Не знаем куда обратиться! Директор школы , своими учителями ( классные руководители) занимаются роботами ч.з родитителские комитеты. Устала каждый год сдавать по 2- 3 т р рублей сдавать. Классные руководители школ назначили ч.з своих родителей , подкомитета. И подкомитета занимается только сбором денег весь учебный год. То фонд школы, то фонд класса, то на праздники, то на подарки учителям, итд. Москву писать наверное, в Татарстане управы на директора не найдем. Одинокая мама.
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  • Анонимно 10:17
    Школы сейчас такие навороченные строят. Все красиво, оборудованы хорошо, мы своего тоже в одну из новых школ водим, хочется там остаться, а не на работу идти)))
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