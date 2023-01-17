В Приволжском районе Казани к сентябрю откроется новая школа

Фото: мэрия Казани

В Приволжском районе Казани на улице Рауиса Гареева к сентябрю откроется новая школа на 1501 место. Здание также станет дополнительным корпусом лицея №186. Строительство объекта сегодня проверил мэр города Ильсур Метшин. Об этом сообщает мэрия Казани.

— Казань продолжает развиваться, и Приволжский район — один из самых быстро растущих. В микрорайоне, где строится школа, появляются новые дома и комплексы, — заявил глава города.

Фото: мэрия Казани

Метшин также подчеркнул, что данный проект создается в духе современности.

— Это здание школы очень ждут ученики и родители. Проект, который мы реализуем, соответствует всем современным требованиям, и уже в сентябре мы ждем здесь учеников, — сказал мэр Казани.



Фото: мэрия Казани

Помимо этого, глава города ознакомился с дизайн-проектом образовательного учреждения.



— В школе должно быть все для развития детей, получения ими знаний, физической активности и внеклассной работы, — подчеркнул Метшин.

Фото: мэрия Казани

Градоначальник также заявил, что данный проект должен быть проработан совместно с дизайнерами, педагогами и профильными специалистами.

По информации источника, всего на объекте трудится 225 человек. На данный момент специалисты занимаются отделочными и инженерными работами.



Сегодня сообщалось, что на капитальный ремонт семи школ в Набережных Челнах потратят 950 миллионов рублей. Деньги на это выделили по программе Министерства просвещения России. Ремонт пройдет в школах №43, 44, 48, 52, 56, а также в лицее-интернате №84 им. Г. Акыша.



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Антон Гаврилов