В Набережных Челнах семь школ капитально отремонтируют за 950 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На капитальный ремонт семи школ в Набережных Челнах потратят 950 миллионов рублей. Деньги на это выделили по программе Министерства просвещения России, сообщили в администрации города.

Ремонт пройдет в школах № 43, 44, 48, 52, 56, лицее-интернате №84 им. Г. Акыша. А в школах №3, 12, 15, 23, 35, 48, 58 отремонтируют пищеблоки на общую сумму 107,4 млн рублей.

— По республиканской программе капитального ремонта общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и со специальным наименованием будет выполнен капитальный ремонт в «Набережночелнинской школе № 69 для детей с ограниченными возможностями здоровья», «Кадетской школе полиции «Калкан», — отметили в администрации.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо школ в городе появится детский сад в жилом районе «Яшьлек» на 340 мест.

Напомним, сегодня «Реальное время» сообщило о планах властей автограда сдать две самые крупные строящиеся школы к 1 сентября. Оба образовательных учреждения будут рассчитаны на 1 501 место.

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Айрат Назипов