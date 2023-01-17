Инспекторы Госстройнадзора Татарстана за год составили 1043 протокола об административных правонарушениях

Инспекция государственного строительного надзора Татарстана подвела итоги за 2022 год. Как сообщает ее пресс-служба, за это время было составлено 1 043 протокола об административных правонарушениях.

Большая часть нарушений касается обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов. По этой статье было составлено 753 протокола. Оставшиеся материалы инспекторы выписали за нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию.

По факту выявленных в 2022 году нарушений инспекцией вынесено 1 000 постановлений на общую сумму 28,9 тыс. рублей. Количество вынесенных предупреждений — 532.

Фото: Госстройнадзор Татарстана

В инспекции напомнили, что они осуществляют надзор за строительством и реконструкцией объектов различного функционального назначения, в том числе социально значимых, таких как детские сады, школы, больницы, поликлиники, спортивные комплексы. Выявляемые в ходе надзорных мероприятий нарушения устраняются своевременно, подчеркнули в пресс-службе.

В августе «Реальное время» сообщало, что за первое полугодие 2022 года из 416 рассмотренных дел об административных правонарушениях инспекция Госстройнадзора вынесла 218 предупреждений.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов