Госстройнадзор в 2022 году выявил нарушения по результатам 20% проверок

Фото: Госстройнадзор Татарстана

В этом году инспекция Госстройнадзора Татарстана провела 1,2 тысячи проверок, тогда как за аналогичный период 2021-го — чуть более 2 тысяч проверок. Так, число проверок уменьшилось на 38%, сообщили в инспекции.



В этом году нарушения выявили по результатам 254 проверок, что составило 20% от общего количества проверок. За аналогичный период прошлого года нарушения выявили по результатам 572 проверок, что составило 27% от общего количества проверок.

При назначении административного наказания за допущенные нарушения учитываются все смягчающие обстоятельства. При возможности применяется административная мера в виде предупреждения, подчеркнули в Госстройнадзоре.

Всего за первое полугодие 2022 года из 416 рассмотренных дел об административных правонарушениях вынесли 218 предупреждений — это более чем в половине случаев.

По состоянию на начало июня в Татарстане инспекция Госстройнадзора провела 580 проверок в сфере охраны труда и профилактики производственного травматизма. В результате было вынесено 20 постановлений на общую сумму 465 тысяч рублей



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Маргарита Головатенко