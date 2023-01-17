«Соревнования такого масштаба ранее не проводились в нашей стране»: в Казани пройдут Единые Игры Спецолимпиады

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 21 по 27 января 2023 года в Казани пройдут Единые Игры Специальной Олимпиады. Соревнования организуют одновременно по 10 летним и 8 зимним видам спорта.

— Соревнования такого масштаба ранее не проводились в нашей стране, — сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Она напомнила, что Единые Игры Специальной Олимпиады должны были пройти еще в прошлом году, на даты пришлось перенести.

Президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер сообщила, что соревнования в таком виде никто в мире еще не проводил. «Мне кажется, мы готовы», — заявила она, отметив, что никакого беспокойства по поводу проведения мероприятия в Казани у нее нет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Церемония открытия Единых Игр Специальной Олимпиады пройдет 22 января в МВЦ «Казань Экспо».

В ноябре 2022 года премьер-министр Татарстана Алексей Песошин распорядился образовать республиканский организационный комитет по подготовке и проведению Единых игр Специальной Олимпиады в 2023 году в Казани. Его возглавила Лейла Фазлеева. Ее заместителем назначили министра спорта РТ Владимира Леонова.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина