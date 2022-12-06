В Казани спрос на бронирование бьюти-услуг вырос на 76%

В Казани в ноябре на 76% вырос спрос на услуги красоты по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Авито».



В канун нового года жители активно бронируют места у мастеров. Самые выгодные цены у мастеров в Ульяновске, Ярославле, Астрахани, Ижевске, Оренбурге и Рязани. Предложений от мастеров по городу стало больше на 64%.

В Казани полный курс бьюти-услуг, включающий услуги мастеров по маникюру и педикюру, парикмахера, визажиста, мастера по наращиванию ресниц и специалиста по бровям, обойдется в 4 163 рубля.

Фото: pxhere.com

В Казани в ноябре услуги по маникюру и педикюру стали самыми актуальными, спрос на них вырос на 84% по сравнению с прошлым годом. Классический маникюр с покрытием гель-лаком в столице Татарстана стоит в среднем 700 рублей.

Спрос на наращивание ресниц в Казани вырос на 114%. Средняя цена на данную услугу составит 900 рублей.

На услуги парикмахера спрос вырос на 110% в ноябре, на 41% выросли предложения. Средняя цена для стрижки и салонной укладки составит 1000 рублей.

Спрос на окрашивание и коррекцию бровей в Казани вырос на 108%, а предложений стало больше на 52%. Средняя цена за ламинирование и коррекцию составит 600 рублей.

Услуги визажиста в ноябре выросли на 116%, объявлений стало больше на 36%. Цены для нюдового повседневного макияжа начинаются от 963 рублей.

Напомним, в июле 2022 года в столице Татарстана были наиболее популярны следующие услуги: маникюр и педикюр (+84%), парикмахера (+84%), косметолога (+72%), визажиста (+77%) и мастера по тату и пирсингу (+79%).



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова