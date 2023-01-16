Олаф Шольц принял отставку министра обороны Германии
Канцлер Германии Олаф Шольф принял прошение министра обороны страны Кристин Ламбрехт об отставке. Об этом сообщили в кабмине страны.
Как отметили немецкие власти, решение о преемнике будет принято в ближайшее время.
По информации СМИ, у канцлера сейчас проблемы с поиском кандидата. В начале своего срока он пообещал, что как минимум половина его правительственной команды будет состоять из женщин.
Напомним, сегодня Кристин Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца об отставке. Она отметила, что СМИ месяцами фокусировали внимание на ее персоне. По ее словам, это в том числе стало помехой достоверному освещению фактов и дискуссии о нуждах бундесвера и развитии армии в интересах граждан.
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