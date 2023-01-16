Олаф Шольц принял отставку министра обороны Германии

Канцлер Германии Олаф Шольф принял прошение министра обороны страны Кристин Ламбрехт об отставке. Об этом сообщили в кабмине страны.

Как отметили немецкие власти, решение о преемнике будет принято в ближайшее время.

По информации СМИ, у канцлера сейчас проблемы с поиском кандидата. В начале своего срока он пообещал, что как минимум половина его правительственной команды будет состоять из женщин.

Фото: pixabay.com

Напомним, сегодня Кристин Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца об отставке. Она отметила, что СМИ месяцами фокусировали внимание на ее персоне. По ее словам, это в том числе стало помехой достоверному освещению фактов и дискуссии о нуждах бундесвера и развитии армии в интересах граждан.



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Айрат Назипов