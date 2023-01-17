Казанцев просят уплатить за невывезенный мусор в обмен на списание пеней

Фото: скриншот видео ТНВ

Заплатите — и простится вам

После новогоднего «подарка» жителям Казани в виде невывезенных гор мусора регоператор по обращению с ТКО по Западной зоне Татарстана УК «ПЖКХ», видимо, решил попробовать мирно договориться с недовольными качеством и стоимостью услуг потребителями-неплательщиками. И запустил акцию «Прощай, пени!» с грамматической ошибкой в названии, поставив глагол в единственном числе, а существительное — во множественном.

— Акция предполагает аннулирование пеней, начисленных потребителям за несвоевременную оплату за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемую абонентам на территории зоны деятельности регоператора, — сообщает пресс-служба компании.

Для списания пеней потребителям услуги предлагается оплатить задолженность и текущие начисления за обращение с ТКО по счету за январь 2023 года:

— Абонентам, оплатившим полную сумму дебиторской задолженности в первом квартале 2023 года, начисленные в декабре пени исключат из квитанций.

Мусор в Зеленодольске. Фото: скрин vk.com/uk_pgkh

Информацию об акции компания распространила в соцсетях. Реакция абонентов пока неизвестна — комментарии к публикации об акции отключены. Однако в комментариях к предыдущим публикациям — о штрафах, наложенных на граждан за экологические нарушения, и о билетах на хоккей в качестве приза за сдачу пластиковых бутылок — преобладало возмущение. «Зеленодольск когда будете вычищать от мусора? До вас было все прекрасно и хорошо», — написал Сергей Бессонов. «Вот мы и позвоним, и оставим жалобу на УК «ПЖКХ», чтобы вас привлекли по статье 14.4. продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством российской федерации требований», — пригрозил другой пользователь, подкрепив угрозу видеозаписью горы мусора у подъезда жилого дома.

У них — долги, у горожан — недопоставка услуг

УК «ПЖКХ», по данным самой компании, оказывает услуги по вывозу твердых коммунальных отходов 275 тысячам абонентов, которые задолжали регоператору, по его подсчетам, в общей сложности 360 млн рублей.

— Более 8 000 жителей имеют задолженность за обращение с ТКО свыше 5 000 рублей на общую сумму 93 млн рублей, — уточнили в УК «ПЖКХ». — 27 тысяч домовладений ни разу ни оплачивали услуги регионального оператора, образовался долг — 174 млн рублей.

При этом не уточняется, сколько абонентов не оплатили услуги, поскольку считают их неоказанными, а начисления необоснованными, как жители деревни Зимняя Горка, которые сейчас судятся с регоператором.

В Казани, где в разгар нынешних новогодних каникул традиционно случился мусорный коллапс, по подсчетам оператора, долги жильцов УК «ПЖКХ» достигли 125 млн рублей.

— Три тысячи домовладений в столице имеют долг свыше 5 тысяч рублей на общую сумму 36 млн рублей, — уточнили в компании количество наиболее злостных неплательщиков. — А 7 800 жителей Казани ни разу не оплачивали услугу, в связи с чем образовалась задолженность на сумму 66 млн рублей.

При этом новогоднее нарушение графика вывоза мусора заместитель гендиректора по сервису ООО «УК «ПЖКХ» Александр Благосклонный объяснил журналистам неблагоприятными погодными условиями и поломкой техники, а о перерасчете платы за услугу даже не заикнулся. А ведь с учетом грандиозных объемов не вывезенного своевременно мусора не только в январе 2023-го, но и в предыдущие периоды, суммы «задолженности» могли значительно снизиться!

Что прежде — деньги или работа?

«Своевременные платежи влияют на развитие сферы обращения с твердыми коммунальными отходами по Западной зоне Татарстана. Основная часть начисленных средств направляется на приобретение мусоросборочной техники, оснащение контейнерно-бункерного парка, инфраструктуру обращения с ТКО, совершенствование системы сортировки и переработки вторичных материальных ресурсов», — убеждают граждан заплатить за вывоз мусора в УК «ПЖКХ». Только вывоза не наблюдается.

Мусор на ул. Дементьева, Казань. Фото: скриншот vk.com/uk_pgkh

С 1 января в «Народный контроль» на портале «Госуслуги РТ» поступило более 130 сообщений от казанцев о ненадлежащей работе регоператора. Среди них — информация о том, что по проспекту Ямашева, 92а мусор не вывозили более месяца, по улице Дементьева, 9 — около 2 недель, с ул. Пржевальского, 2 — «очень давно». На Звениговской «нарушаются сроки вывоза мусора — в установленные дни жители улицы выставляют пакеты к дому, и так пакеты могут стоять, пока их не выпотрошат собаки и вороны».

Инна Серова