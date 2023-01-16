В Казани образовался новогодний «мусорный коллапс» — видео

Фото: скриншот видео ТНВ

Проблемы с вывозом мусора в Казани после новогодних праздников — так и остались нерешенными. За последние трое суток на портал «Народный контроль» поступило почти три десятка обращений, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На улице Чуйкова около каждого подъезда стоят полные мусорные баки, по словам жильцов, их не вывозят уже больше недели. Жителям дома приходится складывать пакеты с мусором рядом с контейнерами — у некоторых подъездов уже образовались «мусорные горы». Жильцы рассказали, что даже если службы по вывозу отходов приезжают, они забирают только мусор из контейнеров, а все то, что лежит рядом — так и остается на месте.

Похожая ситуация и на улице Деменьтева, где мусор, по словам жильцов, лежит еще с Нового года. После звонков в «Открытую Казань» часть мусорных контейнеров вывезли, однако «горы», лежащие рядом, оставили. Свалка образовалась и на парковке на улице Баруди, теперь мусор, лежащий там, разлетается по всей округе, засоряя и другие улицы.

Техоператор, однако, и сегодня сослался на поломку техники, погоду и ненадлежащую работу техуправляющих компаний.

Российский экологический оператор составил рейтинг регионов, чьи жители больше всех жаловались на проблемы с вывозом мусора в новогодние праздники. Как сообщает пресс-служба РЭО, в тройку лидеров попал Татарстан, Волгоградская область и Санкт-Петербург.



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Илина Хакимова