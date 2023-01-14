В минувшие сутки с улиц Казани вывезли 12,4 тысячи тонн снега

За минувшие сутки с казанских улиц вывезли 12,4 тысячи тонн снега. При этом 7 875 тонн из них отправили на снегоплавильные пункты, еще 4 550 тонн — на сухие свалки, сообщает мэрия города.

Всего в уборке были задействованы 607 дорожных рабочих и 498 единиц техники.

Фото: kzn.ru

А с начала зимнего периода с улиц столицы Татарстана вывезли 513 тыс. тонн снега.

В мэрии напомнили, что за уборку снега во дворах отвечают управляющие компании и товарищества собственников жилья. Если качество уборки не устраивает — жители могут обратиться в саму управляющую организацию, оставить заявку в «Открытой Казани» или подать жалобу в Госжилинспекцию.



Под занавес года в «Народный контроль» на портале госуслуг татарстанцы направили свыше 4,7 тысячи жалоб. Львиная доля из них (более 3,5 тысячи) касалась состояния дорог. Жители Казани, Набережных Челнов и почти всех районов республики выражали свое недовольство несвоевременной уборкой снега на улицах.



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Илина Хакимова