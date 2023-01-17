В Казани дали свет в домах, отключенных от электроэнергии накануне из-за короткого замыкания

Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

В Казани восстановили работу трансформаторной подстанции на ул. Габишева, 4, на которой накануне произошло короткое замыкание, сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов города.



Напомним, в понедельник вечером без электричества остались пять жилых многоквартирных домов, частично п. Плодопитомник и детский сад. Сегодня свет дали.

На трансформаторной подстанции ночью работали «Казанские электрические сети». Изначально предполагалось, что на восстановление потребуется 1,5-2 часа, однако переключить дома на новую линию не удалось. Утром рабочие установили новое оборудование.

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Маргарита Головатенко