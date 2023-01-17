В Госдуме ознакомятся с инициативой об изъятии в доход государства имущества иноагентов

В Госдуму направили инициативу об изъятии в доход государства имущества иноагентов. С таким предложением к спикеру нижней палаты российского парламента Вячеславу Володину обратился директор Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов, пишет ТАСС.

В письме он указал, что в стране продолжают находиться медийные лица, а также граждане со статусом иностранного агента, которые по своим личным убеждениям или за деньги «позволяют себе негативно и лживо высказываться о действиях Вооруженных сил РФ или открыто призывают к внутренним беспорядкам». По его мнению, это нарушает принципы социальной справедливости.

— Мы предлагаем в ближайшее время разработать правовой механизм, позволяющий в полной мере реализовать указанную своевременную и необходимую инициативу. Помимо вышеупомянутого, меры по изъятию имущества у иностранных агентов и граждан, уличенных в деятельности, направленной на дискредитацию Вооруженных сил РФ или распространение информации, подрывающей основы безопасности, должны помочь удержать в обществе единое мнение относительно стратегии политического развития, — отмечается в письме.

Фото: duma.gov.ru

По мнению Карабанова, реализация инициативы станет «эффективным фильтром от необдуманных действий» для категории граждан, которые не имеют осознанной позиции и мнение которых подвержено влиянию со стороны западных СМИ или «лидеров мнений», работающих в интересах иностранных разведывательных служб.

Напомним, в Госдуме хотят обсудить удаление эпизодов из фильмов с актерами-иноагентами. Об этом заявил член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев.



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Айрат Назипов