В Госдуме хотят обсудить удаление эпизодов из фильмов с актерами-иноагентами

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев («Единая Россия») заявил о предложении провести общественные обсуждения с участием профессионалов кинематографа и граждан страны касательно того, как нужно поступать в фильмами, в которых снимались актеры, признанные иностранными агентами или уличенные в антироссийской деятельности.

— Мое мнение, что необходимо такую работу провести для того, чтобы перечеркнуть все творческие результаты их деятельности в стране, — выразил свое мнение депутат.

Он отметил, что принимать решение о том, в каком формате будет происходить эта маркировка, доверят участникам обсуждения. Как отметил парламентарий, если большинство граждан сочтет необходимым указывать маркировку иностранного агента или же удалять сюжеты с участием из фильмов, где это возможно, тогда «совместно с экспертами необходимо будет провести общественное обсуждение, а затем принимать законодательные решения».

— Это, конечно, будет государственный контроль, можно сказать жестче — общественная цензура, но в интересах общества и государства, — отметил Соловьев в беседе с ТАСС.



Фото: ru.wikipedia.org/AlexandraAlmazova

Напомним, что с 1 декабря 2022 года в России вступил в силу Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который был принят в июле 2022 года, регулирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственности за нарушение.

Согласно закону, иностранным агентом могут признать российское или иностранное юрлицо, независимо от его организационно-правовой формы, общественное объединение или иное объединение лиц, иностранную структуру без образования юридического лица, а также физическое лицо, независимо от его гражданства, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием. Ранее обязательным условием признания иноагентом был лишь факт иностранного финансирования.



Правительство России также утвердило правила маркировки текстовых и аудиоматериалов, создаваемых и распространяемых иноагентами. Информация, производимая иногагентами, распространяемая в том числе и через СМИ или интернет, а также направляемая в органы власти, образовательные организации и т. п., должна перед началом текста или аудиоматериала содержать пометку о том, что она произведена или распространяется иностранным агентом.

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Илина Хакимова