Главное о коронавирусе на 17 января: симптомы заражения COVID-19 и гриппом, влияние на репродуктивное здоровье

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новые случаи заболевания COVID-19 в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 67 человек. Всего на 17 января в республике зарегистрировано 194 284 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 191 709 человек, за минувшие сутки — 68. Всего скончались 2 009 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 9 человек.



По данным на 16 января, в Татарстане коронавирус был выявлен у 69 человек. Всего в республике было зарегистрировано 194 217 случаев COVID-19. Кроме того, 49 человек выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 191 641 выздоровевших пациента). Число летальных исходов достигло уровня в 2 009 жителей: о смерти из-за болезни сообщалось 26 декабря — умер один человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Китай не просил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4 042 случая коронавируса, выздоровели 4 933 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 864 944, а выздоровевших — до 21 283 039. Госпитализировали за сутки 877 человек. Умерли за сутки 45 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 394 483 человека.



Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков рассказал о симптомах смешанного заражения COVID-19 и гриппом. По словам специалиста, в случае подобного заражения симптомы гриппа выйдут на первый план. Поздняков отметил, что у пациента, заразившегося двумя вирусами, поднимается высокая температура, наблюдаются выраженные симптомы интоксикации, а также появляются проблемы с дыхательными путями.

Каждый новый штамм COVID-19 пугает россиян все меньше. Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении «РИА Новости», нового варианта коронавируса «кракен» страшится каждый десятый россиянин. Аналитики выяснили, что в основном страх заразиться испытывают граждане, которые сделали прививку от COVID-19 более шести месяцев назад.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Китай не просил Россию о помощи в борьбе с COVID-19. Об этом пресс-служба Роспотребнадзора рассказала в беседе с «РИА Новости». При этом отмечается, что ведомство поддерживает связь с коллегами из КНР. Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что КНР и Россия постоянно передают друг другу информацию о штаммах коронавируса.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU заявил, что в конце января заболеваемость ОРВИ и гриппом в России станет рекордной за последние 5 лет. Однако такой же прогноз в отношении COVID-19 не ожидается, считает Крючков. При этом специалист отметил, что показатели заболеваемости коронавирусом также будут высокими.

Фото: realnoevremya.ru

Авиакомпании, которые работают с рейсами до Китая, будут нести ответственность за проверку ПЦР-тестов у пассажиров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство КНР в России. Отмечается, что граждане перед полетом должны будут показать отрицательный результат ПЦР-тестирования. Согласно правилам, тест должен быть сдан за 48 часов до полета. Также отмечается, что документы о состоянии здоровья у каждого гражданина спрашивать не будут.



Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил влияние пандемии COVID-19 на репродуктивное здоровье россиян: «Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдаленные последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остается актуальным вопросом». Министр отметил, что сегодня необходимо продолжить работу по своевременной вакцинации мужчин и женщин репродуктивного возраста на этапе планирования рождения детей, а также беременных.

В Нью-Дели впервые с начала пандемии не выявили ни одного случая заражения

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 мск заразились 667 194 330 раз, 6 724 696 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (101 654 571). На второй строчке — Индия (44 682 467), на третьей — Франция (39 657 663), на четвертой — Германия (37 622 357), на пятой — Бразилия (36 640 787).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 099 885). За ними следуют Бразилия (695 410), Индия (530 726), Россия (386 498, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 595).



За время пандемии было сделано 13 216 901 442 инъекции вакцины против коронавируса.

Международный аэропорт Пекина Дасин возобновил обслуживание региональных и международных рейсов, которые в 2020 году были приостановлены на фоне COVID-19. По словам представителя воздушной гавани, сегодня из Дасина вылетел первый региональный рейс до Гонконга.



Медики национального столичного округа Дели впервые с начала пандемии за прошедшие сутки не зафиксировали ни одного случая заражения COVID-19. Об этом сообщил департамент здравоохранения Нью Дели. При этом городские власти призывают жителей соблюдать противовирусные меры защиты. В департаменте здравоохранения Нью-Дели призвали не повторить опыта новой волны COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

В посольстве Индонезии решили не ужесточать для россиян правила въезда в страну на фоне пандемии COVID-19. По информации ТАСС, граждане России и других стран должны будут предоставить сертификат о второй вакцинации. Согласно правилам, документ должен быть предоставлен за 2 недели до поездки. Также отмечается, что документ должен быть оформлен на английском языке, а также на языке страны, в которой он был получен.

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Антон Гаврилов