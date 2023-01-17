Михаил Мурашко заявил о влиянии пандемии на репродуктивное здоровье россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил влияние пандемии COVID-19 на репродуктивное здоровье россиян. Его слова приводит «РИА Новости»:

— Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдаленные последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остается актуальным вопросом, — сказал он.

Министр отметил, что сегодня необходимо продолжить работу по своевременной вакцинации мужчин и женщин репродуктивного возраста на этапе планирования рождения детей, а также беременных.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Напомним, казанский врач-репродуктолог Наиль Нуриев рассказывал «Реальному времени» о том, что перенесенный коронавирус достаточно сильно ударяет по репродуктивному здоровью — и мужскому, и женскому. А вот прививка от коронавируса, по его словам, не ухудшает репродуктивное здоровье ни под каким видом.

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Айрат Назипов