Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Маркоса Гирона. Победу спортсмен из России одержал в рамках стартового круга турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне, сообщает «Интерфакс».

— Результат встречи — 6:0, 6:1, 6:2 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут, — говорится в публикации.

На сегодняшний день Медведев является восьмой ракеткой мира. Гирон в этом рейтинге занимает 56-е место.

В следующем круге россиянину предстоит сыграть против австралийца Джона Миллмана — он является 140-й ракеткой мира.

Напомним, в конце февраля 2022 года сообщалось, что Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира.



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Антон Гаврилов