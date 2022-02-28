Российский теннисист Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира. Обновленная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) опубликована сегодня.

До того как Медведев стал первой ракеткой мира, эту позицию занимал сербский теннисист Новак Джокович. Сейчас он располагается на второй строчке рейтинга АТР.

Источник: atptour.com

Улучшил свою позицию и россиянин Андрей Рублев, который 26 февраля стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Дубае. С седьмой строчки рейтинга АТР он поднялся на шестую.

Отметим, что Медведев стал третьим российским теннисистом, которому удалось стать первой ракеткой мира. Первым среди россиян рейтинг АТР в 1999 году возглавил Евгений Кафельников. Вторым был Марат Сафин (2000—2001 годы).

В конце января 2022 года Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года. Матч продолжался 5 часов 24 минуты и завершился со счетом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанского теннисиста. Это была самая длинная игра в истории Australian Open.

