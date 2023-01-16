Наем не доказан: казанец получил 7 лет за покушение на гендиректора УК «ПЖКХ»

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Советский райсуд Казани вынес приговор по делу о покушении на жизнь ВИП-коммунальщика Татарстана. 31-летний Анатолий Шильников получил 7 лет за выстрелы в бывшего гендиректора ООО «УК «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Сергея Богатова, однако суд не согласился с версией обвинения, что преступление совершалось по найму, в составе группы и в связи со служебным положением потерпевшего (п.п. «б», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили «Реальному времени» в пресс-службе райсуда.

В прениях гособвинитель по делу просил для Шильникова 11 лет колонии строгого режима, настаивая, что в процессе полностью установлена его вина в преступлении в попытке совершения особо тяжкого преступления. Председательствующий по делу судья Эрнест Муртазин не согласился и переквалифицировал действия подсудимого на ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на умышленное убийство), посчитав, что более тяжкие обвинения в части заказа данного преступления и действий в составе группы не нашли своего подтверждения.

Сам подсудимый неоднократно утверждал — в Богатова стрелял по ошибке, на самом деле хотел отомстить другому человеку за искалеченного друга.

Напомним, покушение было совершено 15 февраля 2021 года у дома по улице Космонавтов. Силовики считают — киллер дождался, когда жертва подойдет к своему автомобилю, и произвел два выстрела в область головы. Несмотря на ранение, мужчина оказал активное сопротивление и попытался скрыться от нападавшего в людном месте. Однако злоумышленник догнал его, произвел еще два выстрела в упор в голову и, решив, что тот мертв, скрылся с места преступления на автомобиле.

На заказной версии этого преступления настаивал и потерпевший. На допросе в суде он даже называл организацию, заинтересованную в его устранении, и выражал надежду на посадку «заказчиков». По данным источников «Реального времени», объективных доказательств в пользу данной версии суд не нашел. Поэтому смягчил квалификацию действий сознавшегося в стрельбе Шильникова.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Ирина Плотникова