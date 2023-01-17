Жалованье своим сотрудникам в течение 2022 года повышали 36% российских компаний

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В России 36% компаний повысили зарплаты своим сотрудникам в течение последних шести месяцев. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса исследовательского центра SuperJob.

Сообщается, что треть компаний (33%) повысили жалование своих сотрудников за последние полгода-год. Также исследование показало, что у каждого второго респондента, которому повысили зарплату, фиксировалось увеличение дохода на 5—10%.

О росте цен на 50% и более не сообщал ни один опрошенный. Средний размер прибавки к заработной плате, который россияне считают справедливым, составляет 29%.

Напомним, 14 января сообщалось о том, что с января по октябрь 2022 года в Татарстане вырос размер средней заработной платы на 16,6%. Он достиг отметки в 50 287 рублей.

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Антон Гаврилов