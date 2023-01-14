Уровень зарплаты в Татарстане оказался самым высоким в ПФО, но до российского далеко

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Размер средней заработной платы в Татарстане с января по октябрь 2022 года вырос на 16,6% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (43 110 рублей). Таким образом, он достиг отметки в 50 287 рублей, тем самым закрепив за республикой статус лидера по данному показателю среди других регионов Приволжского федерального округа (ПФО). При этом реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги, за 10 месяцев прошлого года составила 101,8% к тому же периоду в 2021-м.

Минимальная зарплата в республике также выросла на 17,2%

В целом динамика роста заработной платы в Татарстане за 10 месяцев 2022 года выглядела следующим образом:

январь — 46 324 рубля;

февраль — 45 888 рублей;

март — 51 073 рубля;

апрель — 50 580 рублей;

май — 52 789 рублей;

июнь — 53 489 рублей;

июль — 49 201 рубль;

август — 50 315 рублей;

сентябрь — 51 332 рубля.

октябрь — 51 681 рубль.

При этом, как рассказала на этой неделе министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на итоговом заседании коллегии ведомства, минимальная зарплата в регионе составляет 19 565 рублей. По сравнению с прошлым годом (16 700 рублей) ее размер увеличился 17,2%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 12 из 20 отраслей зарплата ниже средней

Стоит отметить, что несмотря на достигнутый уровень и лидерство в ПФО далеко не у всех работников республики зарплата достигала таких размеров. Напротив, у большинства татарстанцев заработная плата оказалась ниже среднего. Согласно официальной статистике, представленной по «чистым» видам экономической деятельности, в такой ситуации оказались 12 из 20 отраслей.



Самой низкооплачиваемой стала деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — с января по октябрь их работники получали в среднем 32 537 рублей. Чуть больше них получали специалисты по операциям с недвижимостью — 34 257 рублей; администраторы — 34 974 рубля; работники сельского и лесного хозяйств, а также рыболовы — 36 745 рублей; представители прочих видов услуг — 38 721 рубль; водоснабжение — 39 195 рублей; образование — 40 267 рублей; ремонт автотранспорта — 42 644 рубля; транспортировка и хранение — 45 146 рублей; здравоохранение — 45 683 рубля; строительство — 47 682 рубля; обеспечение военной безопасности — 48 030 рублей.

Наиболее высокими в оплате труда оказались:

Научные исследования и разработки — 80 678 рублей ;

; Добыча полезных ископаемых — 78 154 рубля ;

; Деятельность в области информации и связи — 76 244 рубля ;

; Финансовая и страховая деятельность — 71 590 рублей ;

; Профессиональная, научная и техническая деятельность — 65 901 рубль ;

; Обеспечение электрической энергией, газом и паром — 62 728 рублей ;

; Обрабатывающие производства — 58 240 рублей ;

; Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 52 351 рубль .

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Пермский край и Башкирия следуют за Татарстаном

Как было сказано выше, Татарстан по итогам 10 месяцев 2022 года (с января по октябрь) занимает первое место в Приволжском федеральном округе по размеру средней зарплаты. В целом, рейтинг выглядит так:

Татарстан — 50 287 рублей ; Пермский край — 49 649 рублей ; Башкирия — 46 979 рублей ; Самарская область — 46 208 рублей ; Нижегородская область — 44 691 рубль . Удмуртия — 43 417 рублей ; Оренбургская область — 42 097 рублей ; Саратовская область — 40 782 рубля ; Ульяновская область — 39 836 рублей ; Пензенская область — 39 820 рублей ; Чувашия — 39 411 рублей ; Кировская область — 39 104 рубля ; Марий Эл — 38 525 рублей ; Мордовия — 38 203 рубля .

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Выше, чем в ПФО, но ниже, чем по стране

В целом размер средней заработной платы для работников в ПФО, по данным на октябрь прошлого года, находился на уровне 46 454 рубля (113,1% к соответствующему периоду в 2021-м). На тот же момент уровень зарплаты в Татарстане достигал 51 681 рубля.



Однако стоит отметить, что размер заработной платы в республике по-прежнему не достигает российского уровня. Так, средняя зарплата по стране с января по октябрь 2022 года составила 61 877 рублей (на 11 590 рублей выше, чем в Татарстане), что на 12,7% выше аналогичного периода предыдущего года.

Вместе с этим реальные зарплаты в России после падения с апреля по сентябрь 2022-го смогли наконец-то подняться, хоть и лишь на 0,4%. До этого ее размер в среднем опускался на 1,5—1,9%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Максим Кокунин