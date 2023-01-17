Новости общества

10:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Исследование: 43% казанских мужчин считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин

02:29, 17.01.2023 2
Исследование: 43% казанских мужчин считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Тот факт, что женщины на 5 лет раньше выходят на пенсию, 34% казанцев считают дискриминацией, 52% опрошенных в этом ничего негативного для себя не видят. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Аналитики выяснили, что мужчины чаще женщин воспринимают 5-летную разницу в возрасте при выходе на пенсию как дискриминацию. Среди сильной половины 43% тех, кто придерживается подобной позиции, а среди женщин — 24%. Опрос показал, что мужчины возрастом моложе 34 лет чаще всего воспринимают выход на пенсию позднее женщин как дискриминацию.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исследование также показало, что подобная точка зрения присуща мужчинам в возрасте моложе 34 лет.

Напомним, 2 декабря сообщалось, что для казанцев размер идеальной пенсии — 46 тысяч рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 янв
    Конечно дискриминация мужчин по половому признаку.
    Детей у женщины нет, семьи нет, всю жизнь жила для себя - почему она должна выходить раньше на пять лет на пенсию, чем мужчина, у которого трое детей, жена, семья?
    Ответить
  • Анонимно 17 янв
    Мои однокласницы вышли на пенсию 5лет назад,а мне ещё 5 лет до 65 работать(
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также