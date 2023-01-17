Исследование: 43% казанских мужчин считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Тот факт, что женщины на 5 лет раньше выходят на пенсию, 34% казанцев считают дискриминацией, 52% опрошенных в этом ничего негативного для себя не видят. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Аналитики выяснили, что мужчины чаще женщин воспринимают 5-летную разницу в возрасте при выходе на пенсию как дискриминацию. Среди сильной половины 43% тех, кто придерживается подобной позиции, а среди женщин — 24%. Опрос показал, что мужчины возрастом моложе 34 лет чаще всего воспринимают выход на пенсию позднее женщин как дискриминацию.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исследование также показало, что подобная точка зрения присуща мужчинам в возрасте моложе 34 лет.

Напомним, 2 декабря сообщалось, что для казанцев размер идеальной пенсии — 46 тысяч рублей.

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Антон Гаврилов