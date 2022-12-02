Казанцы считают достойной пенсию в 46 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Казанцы считают, что размер идеальной пенсии — 46 тысяч рублей. С весны он вырос — в апреле жители города рассказывали, что мечтают получать на пенсии 43,7 тысячи, говорится в исследовании SuperJob.

По сравнению с 2019 годом идеальная пенсия в мечтах казанцев выросла на 10 тысяч рублей, а с 2020-го — на 7,2 тысячи. В прошлом году они заявляли, что хотели бы получать 41,9 тысячи.

В целом по России размер идеальной пенсии оценивается в 46,4 тыс. рублей в месяц. При этом у мужчин запросы выше — они хотят получать 47,2 тысячи, в то время как женщины 45,5 тысячи.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Наиболее высокий уровень запросов в Москве. Жители столицы мечтают получать на пенсии 50,8 тысячи рублей. А в Санкт-Петербурге называют идеальной выплату в 48,2 тысячи.

Всего в опросе участвовало 1,6 тысячи респондентов из 376 населенных пунктов России. Исследование проводилось со 2 по 30 ноября.

Согласно другому исследованию, жителям Казани для счастья нужно 175 тысяч рублей ежемесячно. Год назад они считали достаточной сумму в 174 тысячи.



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Татьяна Демина