Мэр Казани: «Буквально в течение пятилетки за парты сядут 195 тысяч школьников»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Казань продолжает прирастать школьниками. Об этом на «деловом понедельнике» объявил мэр города Ильсур Метшин.

— Еще раз напоминаю: в 2005-м у нас было чуть больше 100 тысяч школьников. Сейчас у нас 166 тысяч. Буквально в течение пятилетки за парты сядут 195 тысяч школьников, — сообщил градоначальник.

Осенью 2022 года глава исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров сообщил, что в школы города 1 сентября пошли 165 тысяч детей и подростков — на 5 тысяч человек больше показателя предыдущего года. «При этом в городе не хватает 30 школ, и одним днем они не появятся», — обратил внимание он.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Нехватка школ — это не чей-то недосмотр, это системная проблема, которая возникла в связи с бэби-бумом в нашем городе. Прогнозировать, сколько детей появится в течение 3—5 лет, сложно. 20 лет назад мы даже просчитать не могли, что к 2025 году у нас будет насчитываться уже 200 тысяч детей–школьников, — сказал Рустем Гафаров.



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Татьяна Демина