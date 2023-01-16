Талия Минуллина: «Каждый раз очень тяжело с Минфином. Быстро согласовывает, как ни странно, Минстрой»

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан

Руководитель Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина назвала министерства и ведомства, лучше и хуже всего, по ее мнению, выполняющие свою работу по инвестиционным проектам, реализуемым в Татарстане.



— Каждый раз очень тяжело у нас идет согласование с Министерством финансов Татарстана. Особенно если в проекте есть хоть какое-то, даже минимальное, участие бюджетных средств. Тогда всё — мы уходим в многораундные дискуссии, длительные согласования и так далее. Видимо, у них скрупулезная работа, очень много документов. Нам с ними работается, скажем так, не просто, — сказала она в интервью «Реальному времени». — Из тех, кто быстро согласовывает, это, как ни странно, Минстрой. У них такой тяжелый блок работы, но выполняют его они достаточно оперативно и качественно. Коллеги могут выполнить даже те поручения, которые были просто озвучены, но нигде не зафиксированы, не вошли в протокол. Значит, руководитель достаточно четко фиксирует все, что было сказано, и сам выполняет. Вообще-то, это очень круто.

По словам Минуллиной, у Министерства финансов «принятие решения происходит очень длительным и сложным путем»: «Наверное, потому что финансовая помощь тому или иному проекту связана с перераспределением средств тех или иных программ, что тоже требует кучи согласований либо даже принятия изменений в бюджет. А эта процедура вообще предполагает подключения депутатов Госсовета. Во всех случаях сроки согласования очень длительные. И сами согласования идут, прямо скажем, туго».

В интервью «Реальному времени» Талия Минуллина рассказала о том, каким должен быть идеальный инвестиционный цикл, каковы главные проблемы государственно-частного партнерства в России, почему происходят и к чему приводят проволочки с согласованием документов по инвестпроектам и многом другом.

Сергей Кощеев