«Известия»: в России могут внедрить единую платежку ЖКХ

Минстрой обсуждает внедрение в России единого платежного документа за ЖКУ, сообщают «Известия», ссылаясь на письмо министерства, направленное в Минцифры и другие ведомства по итогам совещания в середине декабря 2022 года.



Мера предполагает переход к электронным платежным документам на оплату ЖКУ, которые будут формироваться в государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ. Рассчитывается, что благодаря инициативе повысится качество и доступность информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, снизятся расходы по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций.

Сейчас общедомовые показания не отображаются в платежных документах, из-за чего граждане не понимают, за что они платят: в квитанциях указывается лишь сумма расходов на общедомовые нужды без подробной разбивки, пояснил эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Только жители Татарстана по состоянию на 13 января 2023 года оставили более 100 обращений по вопросам оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Больше всего обращений — 100 — поступило в жилищную инспекцию. Из них 41 связано с изменением тарифов на коммунальные услуги, 59 — по правильности начислений.

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Маргарита Головатенко