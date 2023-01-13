Жители Татарстана оставили более 100 обращений по вопросам тарифов на ЖКУ

Жители Татарстана по состоянию на 13 января 2023 года оставили более 100 обращений по вопросам оплаты за жилищно-коммунальные услуги, такие данные привел сегодня на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



Больше всего обращений — 100 — поступило в жилищную инспекцию. Из них 41 связано с изменением тарифов на коммунальные услуги, 59 — по правильности начислений. Они находятся на стадии рассмотрения, жителям дают разъяснения в части применяемых тарифов, у организаций запрашиваются дополнительные пояснения. В случае выявления нарушений законодательства при начислении оплаты будут инициированы проверки.

В Минстрой РТ поступило 20 обращений по вопросам оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Из них 11 — в части роста платы граждан за коммунальные услуги за декабрь 2022 года, связанные с изменением тарифов на тепловую энергию. Нарушений в части правильности начисления платы граждан не выявили.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги с декабря вызвал массовое недовольство жителей Татарстана. Люди начали жаловаться в соцсетях, что тарифы за декабрь выросли не на 9%, как и было обещано ранее, а на другую, «космическую» сумму.

Лидер «Коммунистов России» в Набережных Челнах и депутат Горсовета Татьяна Гурьева планирует отправить письма против роста тарифов. Конечными получателями обращения должны стать: президент России Владимир Путин, глава Татарстана Рустам Минниханов, правительство РФ, депутат Госдумы Альфия Когогина, Госкомитет РТ по тарифам и ФАС России. Отметим, что в администрации Набережных Челнов заявили, что тарифы на отопление, водоснабжение и водоотведение в городе — одни из самых низких в Татарстане.

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Маргарита Головатенко