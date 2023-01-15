Генсек НАТО: отношения между Западом и Россией не наладятся и после завершения конфликта на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нормализация отношений западных стран с Россией не наступит и после окончания конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью газете Handelsblatt.

— Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются, — подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, он отметил, что Западу по-прежнему «не следует недооценивать Россию», у которой в распоряжении имеются «огромные ресурсы».

Фото: wikimedia.org

Высший военный орган НАТО — военный комитет с 8 по 19 января проводит встречу в Брюсселе. На ней планируется обсудить ситуацию на Украине и военную помощь Киеву. Заседание проходит в очном режиме.



Западные страны должны готовиться к продолжительному конфликту на Украине, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, Россия не хочет отказываться от своих целей на Украине. Он заявил, что мобилизация в России говорит о возможной попытке нового наступления российских войск.

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Максим Кокунин