Генсек НАТО призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Западные страны должны готовиться к продолжительному конфликту на Украине, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



По его мнению, Россия не хочет отказываться от своих целей на Украине. Столтенберг считает, что мобилизация в России говорит о возможной попытке нового наступления российских войск.

— Большинство войн заканчиваются мирными переговорами. Скорее всего, также будет и с этой войной. Но мы знаем, что условия, на которых будет заключен мир для Украины, полностью зависят от соотношения сил на поле боя, — приводит его слова ТАСС.

Фото: nato.int

В субботу, 31 декабря, Вооруженные силы России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотников, которые применяются для совершения террористических атак против РФ.

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Маргарита Головатенко