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Военный комитет НАТО анонсировал встречу в Брюсселе

19:49, 02.01.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Военный комитет НАТО анонсировал встречу в Брюсселе
Фото: wikimedia.org

Высший военный орган НАТО — военный комитет анонсировал встречу в Брюсселе, она пройдет 8—19 января, сообщили в альянсе.

Во время встречи планируется обсудить ситуацию на Украине и военную помощь Киеву. Заседание пройдет в очном режиме.

— На заключительном заседании Военный комитет обсудит продолжающуюся помощь Украине со стороны НАТО, — говорится в сообщении.

Западные страны должны готовиться к продолжительному конфликту на Украине, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, Россия не хочет отказываться от своих целей на Украине. Столтенберг считает, что мобилизация в России говорит о возможной попытке нового наступления российских войск.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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