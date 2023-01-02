Военный комитет НАТО анонсировал встречу в Брюсселе
Высший военный орган НАТО — военный комитет анонсировал встречу в Брюсселе, она пройдет 8—19 января, сообщили в альянсе.
Во время встречи планируется обсудить ситуацию на Украине и военную помощь Киеву. Заседание пройдет в очном режиме.
— На заключительном заседании Военный комитет обсудит продолжающуюся помощь Украине со стороны НАТО, — говорится в сообщении.
Западные страны должны готовиться к продолжительному конфликту на Украине, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, Россия не хочет отказываться от своих целей на Украине. Столтенберг считает, что мобилизация в России говорит о возможной попытке нового наступления российских войск.
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