В Казани злоумышленники под видом газовщиков звонят детям и просят их включить конфорки в доме

Последнее время в Казани участились случаи, когда неустановленные лица под видом работников газовой службы обзванивают квартиры и просят детей включить газовые конфорки. Данные действия могут привести к авариям и трагическим последствиям, сообщает пресс-служба «Газпром трансгаз Казань».

В организации подчеркнули, что их работники не занимаются подобными звонками. Кроме того, там призвали потребителей сохранять бдительность и сообщать в правоохранительные органы о подобных случаях.

Фото: 16mchs.gov.ru

Напомним, вчера сообщалось, что прокуратура Московского района Казани организовала проверку информации об отравлении угарным газом трех человек, в том числе одного ребенка.



По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по республике, инцидент произошел вечером 13 января в квартире жилого дома по ул. Декабристов, 99. Отравились две женщины 1952 и 1981 годов рождения (легкая степень тяжести) и мальчик 2016 года рождения (средняя степень тяжести). Женщины от госпитализации отказались, ребенка госпитализировали в ДРКБ.

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Максим Кокунин