В Казани прокуратура начала проверку после отравления угарным газом двух женщин и ребенка

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Московского района Казани организовала проверку информации об отравлении угарным газом троих человек, в том числе одного ребенка, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по республике, инцидент произошел накануне вечером в квартире жилого дома по ул. Декабристов, д. 99. Отравились две женщины 1952 и 1981 годов рождения (легкая степень тяжести) и мальчик 2016 года рождения (средняя степень тяжести). Женщины от госпитализации отказались, ребенка госпитализировали в ДРКБ.

Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося, а еще проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. По итогах надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлый раз угарным газом в Казани отравились два человека — это случилось утром во вторник, 10 января в дачном доме №526 СНТ «Лагерная». Пострадали мужчина 1988 года рождения и женщина 1987 года рождения.

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Маргарита Головатенко