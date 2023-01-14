В Казани угарным газом отравились три человека, в том числе ребенок

В Московском районе Казани вечером 13 января отравились угарным газом три человека, в том числе один ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Отравление произошло в квартире многоквартирного жилого дома по ул. Декабристов, 99. Отравились две женщины 1952 и 1981 годов рождения (легкая степень тяжести) и мальчик 2016 года рождения (средняя степень тяжести). Женщины от госпитализации отказались, ребенка госпитализировали в ДРКБ.

Причина происшествия устанавливается.

В прошлый раз угарным газом в Казани отравились два человека — это случилось утром во вторник, 10 января в дачном доме №526 СНТ «Лагерная». Пострадали мужчина 1988 года рождения и женщина 1987 года рождения.



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Маргарита Головатенко