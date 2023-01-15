За сутки в Татарстане зарегистрировали 69 случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 69 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали за сутки 10 человек. За весь период пандемии в республике подтвердилось 194 148 случаев COVID-19.

По данным оперштаба России, за сутки в Татарстане выздоровели 53 человека. Общее число выздоровевших в республике достигло 191 592 человека.

Умерли за весь период 2 009 заболевших. За сутки летальных случаев не зарегистрировали.

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Максим Кокунин