Главное о коронавирусе на 15 января: Япония приравняет COVID-19 к гриппу, лечение с учетом этноса пациента

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За две недели нового года COVID-19 заразились 802 татарстанца

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 69 человек. Всего на 15 января в республике зарегистрировано 194 148 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 191 592 человека, за минувшие сутки — 53. Всего скончались 2 009 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 10 человек.



С начала 2023 года в Татарстане не зарегистрировали ни одного случая смерти от коронавируса. В прошлом году от COVID-19 умерли 572 жителя республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За две недели этого года в Татарстане выявили 802 случая заражения коронавирусом. Из них 407 фактов подтвердилось с 1 по 7 января.

Наибольший суточный прирост новых случаев коронавируса за первые две недели 2023 года зарегистрировали 14 января — федеральный оперштаб сообщил о 65 зараженных. О наименьшем число заболевших за сутки татарстанцев отчитались утром 11 января — 51 человек.

Мутации коронавируса становятся заразнее

За последние сутки в России выявили 4 789 случаев коронавируса, выздоровели 3 208 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 856 613, а выздоровевших — до 21 274 640. Госпитализировали за сутки 489 человек. Умерли за сутки 43 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 394 398 человек.



Каждая новая мутация коронавируса, вероятно, будет гораздо более заразной, чем предыдущая, считает российский врач-инфекционист Евгений Тимаков. Вместе с этим он обратил внимание, что COVID-19 патогеннее не становится. По словам специалиста, вирусу «невыгодно убивать своего хозяина».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ученые Астраханского государственного медицинского университета Минздрава России разработают схему лечения COVID-19 с учетом этнической принадлежности заболевшего, пишет ТАСС. В настоящее время создается биобанкинг образцов крови пациентов из числа жителей Астраханской области, где проживает свыше 140 национальностей. Ожидается, что созданные специалистами схемы уменьшат число тяжелых случаев течения болезни и осложнений.

Китай прошел пик числа тяжелых пациентов с COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 мск заразились 666 786 415 раз, 6 722 702 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (101 646 108). На второй строчке — Индия (44 682 264), на третьей — Франция (39 646 833), на четвертой — Германия (37 605 135), на пятой — Бразилия (36 624 562).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 099 860). За ними следуют Бразилия (695 341), Индия (530 726), Россия (386 419, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 510).



За время пандемии было сделано 13 215 350 706 инъекций вакцины против коронавируса.

Власти Японии могут приравнять коронавирус к сезонному гриппу, сообщила газета Tokyo Shimbun. Пересмотреть меры в отношении COVID-19 планируется весной. В случаев признания вируса гриппом в стране перестанет действовать рекомендация по ношению масок в помещениях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 8 декабря 2022 года по 12 января 2023-го китайские медучреждения зарегистрировали 59 938 смертей, связанных с COVID-19. Из них 54 435 человек умерли в результате сочетания вируса с другими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми и онкологическими. Средний возраст умерших — 80,3 года.

Власти Китая сообщили о прохождении пика числа госпитализированных пациентов с тяжелой формой COVID-19 — их количество медленно, но снижается. Несмотря на это, тяжелобольных в медучреждениях страны по-прежнему много, доложил глава департамента управления здравоохранением Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзяо Яхуэй.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Всемирная организация здравоохранения попросила Китай продолжать предоставлять ей подробную информацию о борьбе с пандемией. Организация уже получила сведения об амбулаторных клиниках и госпитализациях зараженных, пациентах, требующих незамедлительного лечения, а также о смертности в больницах. ВОЗ на сегодняшний день изучает данные за период с начала декабря 2022 года по 12 января 2023-го.

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Татьяна Демина