Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 17 января

Крымский мост закроется для автомобилей 17 января с 13.00 до 18.00 в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

Также отмечается, что с 12.00 на автоподходах к мосту будут введены ограничения. В ведомстве попросили водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

Фото: Минтранс России

На прошлой неделе сообщалось, что Крым потребует от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту. Ранее власти республики подготовили первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету от водной блокады полуострова со стороны Украины. При этом работа по подсчету ущерба, нанесенного другими блокадами, включая энергетическую и транспортную, продолжается.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшегося на полуостров. Путин в ходе встречи с главой СК РФ Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом.

«Реальное время» уже писало, что первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, по которой транспорт направляется со стороны Крыма, будут установлены в январе.

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Максим Кокунин