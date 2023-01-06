Два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе

Первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, по которой транспорт направляется со стороны Крыма, будут установлены в январе. Об этом говорится в сообщении Росавтодора.

— Для этого будут дважды введены временные ограничения движения. Восстановительные работы на автодорожной части моста не влияют на движение транспорта, — отметили в Росавтодоре.

Отмечается, что в феврале будут заменены еще два поврежденных пролета. Специалисты установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку.

Фото: Минтранс России

Напомним, в декабре по Крымскому мосту возобновили движение автомобилей и автобусов.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшегося на полуостров. Путин в ходе встречи с главой СК РФ Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом.



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Айрат Назипов