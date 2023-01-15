В России подтвердились 4 789 новых случаев заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 4 789 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 489 человек. Всего заболевших по стране выявили 21 856 613 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 15 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 3 208 человек, всего выздоровевших — 21 274 640 человек. За сутки коронавирус унес жизни 43 россиян, всего от инфекции скончались 394 398 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин