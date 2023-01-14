В приложении «Ситимобил» в Татарстане наблюдаются сбои
В работе сервиса по заказу такси «Ситимобил» в Татарстане наблюдаются сбои, сообщили пользователи.
При попытке входа приложение выдает ошибку и сообщает о недоступности сервисов «Ситимобил»:
— Мы знаем о проблеме и стараемся вернуться как можно скорее.
Накануне в Татарстане произошел кратковременный сбой в работе сайта и приложения Ozon. Не работал поиск товаров, а еще некорректно отображалась главная страница маркетплейса.
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