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В приложении «Ситимобил» в Татарстане наблюдаются сбои

18:45, 14.01.2023
В приложении «Ситимобил» в Татарстане наблюдаются сбои
Фото: скриншот/приложение "Ситимобил"

В работе сервиса по заказу такси «Ситимобил» в Татарстане наблюдаются сбои, сообщили пользователи.

При попытке входа приложение выдает ошибку и сообщает о недоступности сервисов «Ситимобил»:

— Мы знаем о проблеме и стараемся вернуться как можно скорее.

Накануне в Татарстане произошел кратковременный сбой в работе сайта и приложения Ozon. Не работал поиск товаров, а еще некорректно отображалась главная страница маркетплейса.

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Маргарита Головатенко
БизнесТранспортТехнологии Татарстан

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