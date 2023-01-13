Новости бизнеса

20:21 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В работе сайта и приложения Ozon в Татарстане произошли сбои

19:48, 13.01.2023
В работе сайта и приложения Ozon в Татарстане произошли сбои
Фото: ozon.ru

В работе сайта и приложения Ozon в Татарстане произошли сбои. При запросах маркетплейс выдавал ошибку:

— Простите, произошла ошибка. Попробуйте обновить страницу или вернуться на шаг назад.

Не работал поиск товаров, а еще некорректно отображалась главная страница маркетплейса.

Сбой был кратковременным, сейчас сервис возобновил работу.

В конце декабря в мобильном приложении российской сети ресторанов быстрого питания произошел сбой. Сбои были связаны с тем, что ресторан добавили в сервисы «Яндекс Еда» и Delivery Club.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговля Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок