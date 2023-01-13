В работе сайта и приложения Ozon в Татарстане произошли сбои
В работе сайта и приложения Ozon в Татарстане произошли сбои. При запросах маркетплейс выдавал ошибку:
— Простите, произошла ошибка. Попробуйте обновить страницу или вернуться на шаг назад.
Не работал поиск товаров, а еще некорректно отображалась главная страница маркетплейса.
Сбой был кратковременным, сейчас сервис возобновил работу.
В конце декабря в мобильном приложении российской сети ресторанов быстрого питания произошел сбой. Сбои были связаны с тем, что ресторан добавили в сервисы «Яндекс Еда» и Delivery Club.
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